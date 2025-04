Arte ferita, missione salvataggio. La ricostruzione (anche digitale) del patrimonio storico-culturale

Oltre 14.000 beni mobili salvati, 2.100 beni architettonici da ricostruire, due uffici distinti ma complementari. Nelle Marche, la ricostruzione dopo il sisma del 2016 è una sfida che si gioca sul piano materiale e su quello simbolico, perché a essere in gioco è il patrimonio artistico e culturale di un intero territorio e quindi la sua stessa identità. Una missione "salva arte", che vede la stretta collaborazione della Struttura del Commissario Castelli, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (Sabap Ap-Fm-Mc) e dell’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma, entrambi organi del Ministero della Cultura.

La Sabap coordina la tutela di migliaia di beni grazie a una squadra di 25 professionisti. Solo nel 2022 sono stati oltre 3.000 i progetti seguiti. Fiore all’occhiello è il Laboratorio di Restauro alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove sono già state recuperate oltre 100 opere, tra cui il polittico del Crivelli. Oltre al restauro, Sabap investe in prevenzione e innovazione: dal monitoraggio sismico della Collegiata di Visso, al progetto europeo Digitalia, fino al Recovery Art di Camerino, in corso di realizzazione alle ex Casermette, un hub multifunzionale per il recupero delle opere d’arte.

Per quanto riguarda invece l’Ufficio del Soprintendente Speciale, guidato da Daniela Cenci, sono 146 i progetti pubblici e 75 quelli privati approvati tramite le Conferenze dei Servizi, con interventi su chiese, scuole e infrastrutture. Tra gli immobili seguiti: Santa Caterina a San Severino, Santa Chiara a Sarnano, e il Santuario della Madonna delle Vergini a Macerata, per un totale di oltre 6,2 milioni di euro già mobilitati. Sul fronte dei beni mobili, l’Ufficio ha promosso 40 interventi grazie all’Art Bonus per il Terremoto, tra cui restauri di dipinti, statue e affreschi, anche in collaborazione con il Fai. Le opere sono state restituite simbolicamente al pubblico anche grazie a mostre come "Rinascimento Marchigiano", che è stata inaugurata la scorsa settimana ad Ancona.

Ma la ricostruzione è anche innovazione. Un Protocollo d’Intesa recentemente siglato tra il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria prevede la digitalizzazione di un milione di pratiche edilizie nei 182 Comuni del cratere. Finanziato con 20,5 milioni di euro, il progetto punta a trasformare l’Appennino centrale in un modello nazionale di innovazione amministrativa. "Solo attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione si superano le barriere e si facilitano servizi moderni ed efficaci – spiega il commissario sisma 2016 Guido Castelli –. Un Appennino centrale moderno deve poter contare sulla forza della digitalizzazione per garantire trasparenza, efficienza e soprattutto ‘restanza’: la possibilità concreta per le persone di vivere e lavorare nei propri territori".

Marco Principini