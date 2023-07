Arte in centro a Jesi, al via stasera la collettiva organizzata dal comitato abitanti

Arte in centro: al via stasera alle 21 la collettiva organizzata e curata dal comitato abitanti centro storico. "L’obiettivo – spiegano dal comitato abitanti centro storico - è quello di creare una galleria a cielo aperto per far conoscere e valorizzare il centro più antico, creando così "momenti di bellezza nei suoi vicoli e piazzette, con l’esposizione anche all’aperto di opere artistiche, pittoriche, installazioni, fotografie e video privilegiando materiali di riciclo, per stimolare così anche una sensibilità green. È un’arte a disperdere, è un’arte che può modificarsi nel tempo, e si unisce alla storia diventando parte integrante di essa e proprio per questo diventa parte del patrimonio storico. I lavori, 24 opere in tutto, saranno esposti fino al 30 agosto negli angoli più nascosti e meno conosciuti della bella Jesi medievale. L’inaugurazione con il taglio del nastro in piazza Baccio Pontelli, proseguendo con un percorso artistico -storico e culturale nei vicoli medioevali per giungere a palazzo Santoni. Palazzo Bisaccioni, ospiterà invece le proiezioni di due giovani artisti illustratori – muralisti. Il percorso di oggi sarà accompagnato da Maria Cristina Zanotti storica e vicepresidentessa di Italia nostra sezione Jesi.