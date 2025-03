Arte, musica e solidarietà come omaggio alle donne

Volontariato, associazionismo e istituzioni uniscono le forze per celebrare la donna. Grazie al lavoro di squadra di tante realtà del territorio è stata organizzata, domenica 9 marzo, una giornata dedicata alla donna, che si è svolta all’Auditorium Fallaci di Castelferretti su iniziativa dell’associazione musicale Diesis. Arte, musica e solidarietà hanno reso omaggio alla figura femminile e hanno permesso ai partecipanti di riflettere sul tema della parità di genere.

Ad aprire il programma l’inaugurazione delle opere dei giovani artisti del liceo Mannucci, presenti insieme alla professoressa Federica Toppan. Nel pomeriggio le protagoniste sono state le ‘Dragonesse’, ossia le vogatrici della Dragon Boat, donne operate al seno che, insieme alle supporter, grazie allo sport possono coniugare riabilitazione e sostegno psicologico. Le Dragonesse, il cui motto è ‘La forza e la bellezza del mare per amare la vita’, hanno avuto la possibilità di presentarsi alla cittadinanza. Dopo la presentazione hanno preso la parola gli assessori Marco Giacanella ed Elisa Penna per sottolineare l’importanza della squadra ‘A dragon for life’, che coniuga concetti dall’alto valore come sport, inclusione e cura.

A chiudere la giornata lo spettacolo musicale ‘Quello che le donne...’, con musiche e testi dedicati al mondo femminile. Sul palco i musicisti dell’Accademia musicale Diesis: Massimo Gerini, Silvia Ridolfi, Aurora Centurelli, Giulia Paci ed Elisa Rocconi alla voce, Anna Greta Giannotti alle chitarre, Giacomo Tondelli al pianoforte, Claudio Zappi al basso e Matteo Pecora alla batteria. Proprio di Matteo Pecora è stata la direzione artistica, mentre Marta Pierini ha curato l’organizzazione e la direzione di produzione.

"Questo evento ha aperto la rassegna Marzo Donna – spiega l’assessore alla Cultura Giacanella – cui il Comune ha sempre riservato un’attenzione particolare".