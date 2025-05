Arte protagonista, c’è la notte dei musei

Questo week-end Senigallia si prepara a celebrare la Notte dei Musei e il Grand Tour, due giornate intense di appuntamenti culturali organizzati nei luoghi più suggestivi della città, con performance musicali, grazie alla partecipazione dei maestri della Scuola di Musica Bettino Padovano. Tra le mostre organizzate, nelle stanze di Palazzo del Duca, si potrà ammirare una selezione della Collezione Donata Pizzi allestita in "Mise en Scène", che verrà inaugurata domani alle 21 nella sala conferenze di Palazzetto Baviera. A Palazzo del Duca è invece allestita in modo permanente "Il Realismo Magico Di Mario Giacomelli", mostra curata da Katiuscia Biondi, dedicata al grande Maestro fotografo senigalliese di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. I preziosi spazi di Palazzetto Baviera fanno da cornice alle mostre "Performance74" dedicata all’artista romano recentemente scomparso, Antonio D’Agostino. Per le due mostre domenica 18 maggio sono previste visite guidate rispettivamente alle ore 17 e alle ore 16 con prenotazione obbligatoria. Domani alle 18, nella sala conferenze di Palazzetto Baviera, verrà presentato lo stato dell’arte dei lavori di riqualificazione e restauro delle sale degli Stucchi del Brandani a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, mentre dalle 17 alle 23 si potrà assistere al laboratorio aperto di Restauro Tessile a cura di Raffaella Chiucconi. Aperture serali anche per l’area Archeologica del teatro La Fenice e per la Pinacoteca Diocesana e la Rocca Roveresca.Domani e domenica dalle 15 alle 20 l’Ex Pescheria del Foro Annonario ospiterà il workshop di antiche tecniche di stampa fotografica "SlowPhoto" a cura dell’associazione ArtLine. Aperti anche gli spazi creativi della città Museo del Giocattolo Antico, Atelier Fratelli Bandiera, Atelier 41, Atelier Lapsus, Mastai, Box/3.