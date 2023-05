Arte, scienza e tecnologia Poliarte e Università insieme da oltre 50 anni

"Arte, scienza e tecnologia al servizio dell’economia circolare e delle imprese attraverso la formazione di giovani donne e uomini capaci di governare i rapidi cambiamenti della nostra epoca per l’ecosostenibilità e un benessere sociale diffuso attraverso il marketing, il design e l’ergonomia. Ecco la sfida che le diverse discipline di progetto in autonomia e in sinergia, si lanceranno in un confronto diretto tra docenti, manager, imprenditori e ricercatori nella tavola rotonda dal titolo “Design, sviluppo d’impresa, essenza del made in Italy “, mercoledì 10 maggio presso la Facoltà di Economia nell’ex caserma Villarey.

L’importante evento vuol sottolineare la centralità dell’Italia in Europa e nel mondo per il suo impegno sistemico nel campo della ricerca creativa ed innovativa che fa dell’Italian design la promessa più ricercata e attesa a livello internazionale. L’evento peraltro, è tempestivo in quanto, si colloca a cavallo di due fatti altrettanto significativi: la pubblicazione in aprile del Quaderno “Design Economy 2023” di Symbola e Deloitte, sul design italiano e l’uscita il 24 marzo scorso del mio libro “Le radici del design italiano”, pubblicato dall’Aracne editrice int.le S.r.l. di Roma.

Il programma molto intenso, è il risultato di un’azione congiunta del Comitato Scientifico Poliarte che ho l’onore di dirigere e del prof Valerio Temperini, stretto collaboratore del rettore dell’Università Politecnica delle Marche, prof Gian Luca Gregori, che il tramite della stampa, voglio ringraziare per la continuità di collaborazione delle nostre istituzioni nella comune storia cinquantenaria, costellata di numerosi episodi importanti sul piano della ricerca, delle attività culturali e progetti di formazione superiore integrata. Special guest da Saragozza: Maurizio Bernardi, CFO Spain & South West Europe, parlerà di “L’economia circolare e il design”.

L’evento, credo, possa risultare altresì, un segno importante per Ancona e per le Marche di unione delle due istituzioni universitarie doriche, la cui mission è quella di formare, fare ricerca e disseminare la cultura, nello specifico di progetto, e facilitare l’occupazione qualificata giovanile e femminile. Proprio in questa prospettiva si colloca il nuovo percorso iniziato nel settembre 2022, dell’Accademia di Belle Arti e Design - Poliarte di Ancona, guidato da Iginio Straffi presidente della stessa Accademia Poliarte, della Rainbow Cgi e della Colorado Film".

Giordano Pierlorenzi

Presidente Poliarte