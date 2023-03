"Artifici sonori" al teatrino Campana con Ilenia Ciarrocchi

Prenderà il via domani (ore 21.15) al Teatrino Campana di Osimo la rassegna musicale ‘Artifici sonori’, con un’edizione per la prima volta nella storia tutta dedicata al cantautorato femminile. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente. Sul palco salirà Ilenia Ciarrocchi, in arte "La Complice".

La cantautrice elpidiense, classe 93, nel 2018 si avvicina all’Alt-Pop, tra sonorità elettroniche e venature cantautorali. ‘La Ragazza con la valigia’ e ‘Maledetto Mare’ sono i due singoli che anticipano il disco d’esordio ‘A Copenaghen offrono da bere’. La Complice ha presentato il suo disco in diversi club e festival e si è recentemente esibita sul palco del teatro Ariston di Sanremo come finalista del concorso nazionale ‘Sanremo Rock’. E’ in uscita con i nuovi brani dal 18 gennaio, distribuiti da Universal Music Italia, dopo la collaborazione col cantautore e produttore Molla.