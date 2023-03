Artigianato, torna "Un Foro per Pasqua"

Dall’8 al 10 aprile torna la 13esima edizione di ‘Un foro per Pasqua’, l’evento di Confartigianato che porta in città le eccellenze locali. Nel bando di partecipazione, che dovrà essere compilato entro il 3 aprile, gli ambulanti dovranno utilizzare esclusivamente gazebo bianchi e lampade a basso consumo. Il costo dei gazebo alimentari è leggermente più alto di quello dei gazebo artigianali: per uno spazio espositivo di 3 metri per 3 si pagano 250 euro per un gazebo alimentare e 225 per un gazebo artigianale, il costo sale di circa 50 euro per un gazebo di 4,5mt per 3 e fino a 640 euro epr un gazebo di 6mt per 3. Si tratta di un evento ormai consolidato, che da il via al cartellone degli eventi estivi. Con una delibera di Giunta sono infatti state rese note anche le date del mercato ‘Primo Sole’ che ogni anno si svolge sul lungomare Mameli, nel tratto compreso tra via Zanella e il porto. Il mercatino si svolgerà il 25 aprile, il 2 giugno e il 3 settembre. Dopo la riconferma di XMasters e Summer Jamboree, c’è attesa anche per il concerto di Gianni Morandi in programma i primi di luglio. Tra le riconferme, nonostante la diminuzione del budget, c’è anche il Festival Ventimilarighesottoimari in giallo.