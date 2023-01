Arturo Brachetti si fa in 65 "Ho ancora la stage fright"

di Raimondo Montesi

Dopo cinque trionfali stagioni in Europa (oltre 600.000 spettatori in quasi 500 repliche) ritorna sul palco Arturo Brachetti. Il suo one man show ‘Solo’ andrà in scena al Teatro delle Muse di Ancona lunedì 30 e martedì 31 (ore 21; biglietti, da 50 a 30 euro, su www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei relativi punti vendita).

Maestro, pronto al ritorno in scena ad Ancona?

"Maestro? Sì, elementare".

Beh, diciamo un maestro senza allievi. Lei è unico.

"In realtà di ragazzi che mi copiano ce ne sono. Però all’inizio, nel 1979, ero l’unico al mondo a fare certe cose. Per questo mi presero subito a Parigi".

‘Solo’ è un titolo un po’ ironico, visto il numero di personaggi che presenta.

"Sono sessantacinque".

La domanda è: ma come fa?

"Ho due ‘trucchi’. I costumi sono vere opere di tecnologia sartoriale. Poi c’è l’organizzazione con i miei due assistenti, fatta di sincronismi incredibili. Le coreografie sono velocissime, automatiche. Mi dicono che anche quello che succede dietro la scena è uno spettacolo. A volte un ‘pezzo’ dura tre secondi, e sembra il limite massimo. Invece c’è caso che con il tempo riesci a farlo in due".

Ha conquistato anche i ‘freddi’ svizzeri...

"In realtà i popoli più tranquilli di giorno sono quelli che più si scatenano di sera. Gli svizzeri sono tra i pubblici più caldi".

Come si fa a divertire ed emozionare platee di Paesi diversissimi tra loro?

"Anche inserendo personaggi noti nelle varie nazioni. Bisogna scegliere quelli giusti. Arsenio Lupin, ad esempio, in Germania è sconosciuto".

Ma dopo centinaia, migliaia di repliche c’è ancora il brivido di esibirsi sul palco?

"Sì, ho ancora la stage fright. E se non ce l’ho me la faccio venire. Fa salire l’adrenalina".

Il pubblico nutre nei suoi confronti aspettative sempre più alte. Sente questo ‘peso’?

"Sì, ma cerco di vincerlo. So che mi vengono a vedere, e rivedere, magari portando un amico o un parente, persone dai 5 ai 105 anni".

Dove trova l’ispirazione per i suoi personaggi, per le sue coreografie?

"Spesso viaggiando, o ascoltando musica. Ma non è un processo così lineare tipo: questo è il tema, svolgimento. Oppure: ecco, adesso faccio un pezzo su questo o quello".

Non è frustrante a volte fare un ‘pezzo’ che dura tre secondi e che magari ha richiesto tre settimane di lavoro?

"No, l’importante è raggiungere l’effetto. Nello spettacolo ad esempio c’è un pezzo in cui colpisco con un raggio laser un cassone dal quale esce fuori un marshmallow gigante, a cui sparo, e quello esplode. Il tutto dura quindici secondi, ma è costato 15mila euro. Per fortuna ci siamo rifatti con le repliche... ".

Se Brachetti fosse un libro che libro sarebbe? Alice nel Paese delle Meraviglie?

"Sarei un libro pop-up, con i personaggi che saltano fuori a sorpresa dalle pagine. Tra l’altro ho una collezione di questi libri". Però, diciamolo, Brachetti non è solo il trasformista sul palco.

"Faccio molte altre cose. Ad esempio ho un podcast in 14 puntate su www.audible.it, ‘Et Voilà, La Belle Epoque’, valutato ovunque con 5 stelle su 5. Ho fatto anche ‘Siamo tutti Supereroi’ per TEDx. Il messaggio è che ognuno, nel suo piccolo, è un supereroe".