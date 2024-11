Arturo Cirillo chiude le repliche del suo: "Don Giovanni"

Ultima replica questo pomeriggio (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona per il ‘Don Giovanni’ di Arturo Cirillo, che tanto successo ha avuto in questi ultimi giorni.

L’attore e regista napoletano ha deciso di raccontare il ‘mito’ Don Giovanni’ usando forme e codici diversi, conservando di Molière la capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, che a volte sfiora il teatro dell’assurdo, e di Da Ponte la poesia e la leggerezza, a volte anche una ‘drammatica leggerezza’. Poi c’è la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, che di questa vicenda riesce a raccontare sia la grazia che la tragedia ineluttabile. ‘Perché in fondo questa è anche la storia di chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre. Senza fine, ogni volta da capo, fino a morirne’. Per informazioni: biglietteria del Teatro delle Muse (071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org); online su www.vivaticket.com.