Ascani a Roma dall’ex ministro Costa

Come promesso a dicembre il vicepresidente della Camera, nonché ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ha ricevuto una delegazione del Movimento 5 Stelle per aggiornamenti su alcune tematiche ambientali che ricadono sul territorio di Osimo e Castelfidardo. A Roma per incontrarlo il sindaco Roberto Ascani che ha portato alla sua attenzione varie tematiche: "In via prioritaria ho sottolineato la questione dell’alluvione di settembre 2024 per la quale in maniera assurda i Comuni di Castelfidardo ed Osimo non rientravano nel decreto alluvione che andava a risarcire le spese per gli interventi sostenuti nell’immediato. Poco più di un mese fa infatti la Protezione civile nazionale ci ha convocati in un tavolo tecnico e ha fatto i sopralluoghi per verificare le criticità rimaste ad oggi inevase – dice -. Ho avuto modo anche di raccontare l’incredibile vicenda della stazione merci dove Rfi vorrebbe costruire sul nostro territorio e ho chiesto a riguardo il suo interessamento. Nel frattempo con l’onorevole Giorgio Fede stiamo per presentare un’interrogazione parlamentare sulla questione". Si è discusso anche del procedimento di autorizzazione a costruire due impianti di biometano ad Osimo.