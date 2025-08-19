Ascensore a Palazzo. Battaglia: passi avanti

È all’esame della Soprintendenza il progetto del nuovo ascensore che sarà installato a Palazzo Battaglia in sostituzione della scala mobile chiusa nei mesi scorsi per fine vita. Una volta restituito al Comune con l’approvazione o le relative osservazioni da rispettare, gli uffici tecnici potranno procedere alla gara d’appalto.

"Le risorse sono già disponibili – spiegano dal Comune - pari a 410mila euro, interamente provenienti dal bilancio comunale e ottenute grazie alla ripartizione dell’avanzo di amministrazione approvato lo scorso luglio dal Consiglio comunale. Il nuovo ascensore sarà in grado di abbattere le barriere architettoniche, agevolando l’accesso in centro e tornando a fare di palazzo Battaglia l’ideale cerniera tra il parcheggio coperto Mercantini e la parte più antica della città. Sarà una struttura unica, adeguata al contesto storico del bene architettonico".

"Il progetto del nuovo ascensore – aggiungono - sarà presentato ufficialmente dall’Amministrazione comunale in un prossimo incontro pubblico in programma a fine estate, unitamente alla nuova struttura che ospiterà l’Urp e che, come noto, sarà montata e allestita all’interno del mercato delle Erbe. Anche in questo caso la gara d’appalto sarà avviata entro l’anno".