Ascensore come montacarichi. Avvocatessa aggredita: tre muratori a processo

Rimprovera tre muratori che stavano usando l’ascensore come se fosse un montacarichi per trasportare calcinacci e si ritrova minacciata così: "Sappiamo dove stai brutta t..., ti facciamo vedere noi, ti facciamo ingoiare il telefono".

A subire le offese è stata una avvocatessa di Ancona.

Nel condominio dove abita, in piazza Cavour, stavano ristrutturando un appartamento all’ultimo piano e l’impresa edile che se ne stava occupando aveva ingaggiato del personale che, a detta della parte offesa, sarebbe stato molto maleducato. Lavori a tutte le ore, rumori continui e l’ascensore sempre bloccato, per due mesi. L’avvocatessa aveva denunciato i tre muratori che l’avevano minacciata e il terzetto è finito a processo davanti alla giudice Alessandra Alessandroni per minacce aggravate.

Si tratta di padre e figlio, anconetani, di 65 e 31 anni, difesi dall’avvocato Fabrizio La Rocca e uno jesino di 29 anni, difeso dall’avvocato Giuliano Natalucci. I fatti, che risalgono al 22 febbraio del 2019, sono stati raccontati ieri, in aula, direttamente dalla vittima, parte civile nel processo con l’avvocato Annalisa Marinelli.

"Erano in tre quel giorno e sono stata accerchiata – ha riferito l’avvocatessa -. Uno ha bloccato la porta dell’ascensore con un piede. Avevo appena detto loro di non usare l’ascensore perché si sporcava e non era un motacarichi. Si sono fatti subito minacciosi, mi hanno riempita di parole volgari dicendo "guarda sta tr. Che rompe il c., ti facciamo vedere noi adesso, ti facciamo la festa".

Mi sono spaventata molto e ho detto loro che avrei chiamato la polizia se non mi lasciavano andare. Poi ho ripreso quello che accadeva con il cellulare. Mi hanno detto che il telefono me lo facevano mangiare". Tre non l’avrebbero fatta salire al piano dove era diretta. La donna è poi riuscita ad arrivare al piano di casa e per la paura non trovava le chiavi per aprire. Una volta dentro ha chiamato il suo avvocato che l’ha raggiunta a casa. Pochi giorni dopo ha subito un furto nell’appartamento. La porta di casa era stata presa a picconate. Prossima udienza il 23 ottobre 2024 per sentire gli imputati.