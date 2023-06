Ascensore ko, domenica di passione Passetto, la discesa in carrozzina

Ascensore rotto: un altro giorno di disagi alla spiaggia del Passetto, ma Comune e Conerobus corrono ai ripari, con l’aiuto della Croce gialla di Ancona. Sarebbe infatti pronto da ieri un servizio completamente gratuito per gli anziani e le persone con difficoltà motorie (disabili compresi). Mezz’ora prima di arrivare in spiaggia, basterebbe chiamare lo 0715015. I bagnanti che lo richiedessero, quindi, potranno usufruire di un servizio (quasi immediato) per scendere in spiaggia. Ma il problema – poi – pare sia la risalita. Almeno per quanto riguarda i sanitari, che dovrebbero fare uno sforzo immane per raggiungere la città. Ma andiamo con ordine: l’ascensore è rotto da ormai tre giorni. L’elevatore si è dunque bloccato giovedì, tra polemiche e malcontenti dei bagnanti Tra loro, ovviamente, tanti turisti e anziani. C’erano anche bambini piccolissimi, dentro le carrozzine e i passeggini sospinti dai genitori. Puntuale, nel primo pomeriggio di giovedì, la nota di Conerobus, l’azienda che gestisce l’impianto di discesa e risalita: "A causa di un guasto al sistema frenante di sicurezza che rende impossibile l’utilizzo dell’impianto, l’ascensore del Passetto è fuori uso. Il pezzo di ricambio – si leggeva – è stato immediatamente ordinato, tuttavia ci impiegherà qualche giorno ad arrivare. Non appena ripristinato l’ascensore, la cittadinanza verrà prontamente informata". "Qualche giorno", ha poi spiegato su queste colonne il presidente della Conerobus, Muzio Papaveri, significa che per "la settimana prossima l’impianto tornerà a funzionare". Il pezzo rotto – che afferisce alla manutenzione straordinaria – va interamente ricostruito, perché non era preventivato che potesse subire un guasto. Intanto, lo dicevamo, è disponibile da ieri una delle tante carrozzine elettriche della Croce gialla di Ancona: con quella, dotata di cingoli in discesa, i bagnanti con difficoltà motorie potrebbero agevolmente raggiungere il mare. Ma non è semplice come sembra: anzitutto perché chi è costretto in seggiola a rotelle deve farsi portare giù la propria carrozzina e poi perché nella risalita gli operatori della Gialla potrebbero dover sudare sette camicie. Infatti, i cingoli della carrozzina elettrica sono concepiti come una sorta di slittino, ma funzionano solo in discesa. Per la salita, l’equipaggio dovrebbe portare la persona a mano.

Nicolò Moricci