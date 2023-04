Ascensori al posto delle scale mobili "Servono almeno un paio di anni"

"Almeno un paio d’anni" è il tempo indicato dall’assessora Valeria Melappioni per la sostituzione della scala mobile di palazzo Battaglia con degli ascensori. "Che la scala venga ripristinata è un’eventualità remota – ha detto rispondendo a una interrogazione di Antonio Grassetti (Fdi) - la normativa infatti non permette di rimettere in funzione la vecchia scala mobile, se non ampliandola o sostituendola attraverso importanti opere murarie. Siamo in una fase di ispezione e sondaggio strutturale: dobbiamo valutare come tenere in sicurezza la struttura quando la scala mobile verrà smontata e verificare la fattibilità tecnica dell’ascensore", ha spiegato la Melappioni. Una progettazione che richiederà almeno un paio d’anni perché necessita di approfondimenti strutturali, verifiche tecniche, rapporti con la Soprintendenza e reperimento di risorse, oltre all’interlocuzione con la proprietà dell’immobile che solo a gennaio scorso si è dichiarata non contraria all’installazione. Ora la proprietà ha dato il permesso per iniziare gli approfondimenti strutturali necessari ad avviare l’operazione di smontaggio della parte superiore della scala".