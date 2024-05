Ascensori, finalmente. Via alla piena funzionalità degli elevatori montati sul ponte di Torrette

Al via oggi la piena funzionalità degli ascensori montati sul ponte pedonale sopra via Conca che consente l’accesso all’ospedale di Torrette. Un’attesa lunga oltre dieci mesi, da qel giorno di inizio luglio del 2023 quando gli assessori ai lavori pubblici di Regione e Comune, Baldelli e Tombolini, avevano inaugurato il sovrappasso. L’attivazione dell’impianto di ascensione, fondamentale per disabili, persone anziane e mamme con passeggini tra gli altri, doveva avvenire entro l’autunno scorso, ma le cose sono sfuggite di mano un po’ a tutti. Adesso l’impianto diventa pienamente operativo, dopo gli interventi dei tecnici Enel che hanno provveduto alla fornitura dell’energia elettrica e completamento degli impianti del sistema di elevazione. Ritardo in parte dovuto anche all’installazione di 4 telecamere brandeggianti, operative a 360° per la vigilanza della intera struttura. L’impresa Savelli Ascensori si occuperà del servizio di manutenzione, gestione, controllo e apertura al pubblico degli ascensori che saranno operativi con orario di funzionamento continuativo H24 su 365 giorni all’anno.

A seguito delle verifiche tecniche e delle operazioni di collaudo da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), si giunge alla accensione degli ascensori. Il nuovo ponte di via Conca, che collega i 260 posti auto del parcheggio di via Metauro con il parcheggio dell’ospedale di Torrette, entra in piena operatività, agevolando l’accesso al nosocomio. La struttura consentirà di evitare del tutto l’attraversamento pedonale di via Conca che sinora veniva regolamentato da un impianto semaforico anche per soggetti diversamente abili e faciliterà l’accesso alle nuove strutture che interesseranno la zona, come il Salesi e la palazzina uffici. L’opera è in struttura d’acciaio, è composta da due torri di sostegno, da una passerella pedonale, da una rampa scala di accesso dal parcheggio lato ospedale e da una pedonale di accesso dal parcheggio di via Metauro. La sezione di attraversamento non ha copertura, ad eccezione del pianerottolo della torre. Il costo totale del progetto è stato di 700mila euro, realizzato dall’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Ancona con il finanziamento di 500 mila euro della Regione Marche – assessorato alle Infrastrutture e Lavori pubblici, in collaborazione con Azienda Ospedaliera Universitaria di Torrette.