Ascoltiamo le esigenze dei giovani

Il dibattito di questi giorni sul Carlino a proposito della storica mancanza di locali ha fatto emergere un’esigenza, giovanile innanzitutto: non si può continuare su questa strada che è fatta di fughe notturne verso altre città (con tutti i rischi che sappiamo), di desolazione di proposte, ma anche di sotterfugi per organizzare feste spesso al limite delle regole con tanto di arrivo delle forze dell’ordine. Se giustamente si continua a battere sul tasto dell’Ancona città universitaria, ecco allora che anche questo aspetto non può essere sottovalutato. Lo chiedono innanzittutto gli studenti che giustamente sottolineano un dettaglio: è vero che di locali ce ne sono in periferia, peccato che non ci siano i mezzi pubblici per arrivarci.