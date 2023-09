Asfaltatura a sorpresalungo l’Asse Sud:traffico in tiltin via del Prato

Lavori di asfaltatura a sorpresa lungo l’Asse Sud: traffico in tilt ieri mattina in via del Prato. Dopo via Puccini due grossi macchinari sono approdati davanti all’ufficio postale per asfaltare due tratti di un centinaio di metri. "Automobilisti infuriati in coda anche per 45 minuti e arrivati tardi per prendere mezzi pubblici e al lavoro" denunciano i consiglieri comunali Antonio Grassetti e Chiara Cercaci (Fratelli d’Italia) che chiedono al sindaco di "coordinare questi interventi".