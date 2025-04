Asfalti, al via i lavori nell’area di Largo Cesarini

Ieri sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del parcheggio di Largo Cesarini e dell’area compresa da Porta Mazzini a Viale Leopardi. I lavori sono realizzati dalla Ditta Cav. Aldo Ilari Srl di Fabriano e termineranno, salvo imprevisti, venerdì 11 aprile. Durante l’esecuzione dei lavori e per tutta la durata del cantiere è stato istituito in tutta la piazza il divieto di sosta. Con questo intervento, accompagnato da quello di realizzazione dei lavori sotto Porta Mazzini, viene portato a termine il recupero definitivo di questa parte della città.

Intanto sono quasi alla conclusione dei lavori di sistemazione dei locali al primo piano di Palazzo Bonopera. È stato completato il rifacimento del tetto, dove sono stati installati i macchinari per gli impianti di riscaldamento e refrigerazione. La facciata dell’edificio è stata completamente ripulita, mantenendo intatta la storica scritta dei magazzini generali. I locali al primo piano, precedentemente allo stato grezzo, sono stati rinnovati con nuove pavimentazioni, impianti di illuminazione, infissi e servizi igienici. In questi nuovi spazi si trasferiranno gli uffici di cultura, scuola e sport del Comune.

Sono quasi terminati anche i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche: è stato già installato un ascensore che collega il piano terra al primo piano, e nel cortile è in corso la realizzazione di una rampa di accesso. L’inaugurazione è prevista per maggio.