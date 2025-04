Asfalti bis al Mandracchio: "Ma nessuna spesa aggiuntiva"

L’urgenza di sistemare quel tratto stradale strategico per il G7 e la necessità di fare un lavoro provvisorio per rispettare i tempi e le scadenze. Sono questi i motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale, in accordo con l’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale, a rimettere mano a un’opera già realizzata non in maniera definitiva. Siamo al Mandracchio, nel tratto di strada che va dall’ex passaggio a livello parallelo a via Marconi e la rotatoria davanti al mercato ittico: "Per garantire la sicurezza stradale per l’accesso alla Mole Vanvitelliana in occasione del G7 Salute – si legge in una nota inviata dalla direzione lavori pubblici del Comune – viste le pessime condizioni della sede stradale, di concerto con l’Ap, proprietaria dell’area ed ente finanziatore dell’intervento, si è proceduto alla sistemazione superficiale provvisoria per poi effettuare un intervento di tipo ‘Strutturale profondo’, previsto nel progetto esecutivo. L’area di circa 470 metri quadrati tra il molo sud e la rotatoria del Mandracchio è stata interessata anche da scavi e lavori da parte di una ditta per conto di Enel tra fine ottobre e inizio novembre 2024. Da lì è stato firmato un verbale di sopralluogo l’11 novembre 2024 a cui ha fatto seguito un verbale di sospensione lavori, del 22 novembre 2024, a causa di avverse condizioni meteorologiche e basse temperature che impedivano in via temporanea che i lavori potessero procedere a regola d’arte".

Sono dovuti passare più di quattro mesi prima che fosse possibile riattivare il cantiere e rifare ex novo i lavori, senza ulteriori spese rispetto a quelle previste dall’accordo. Nei giorni scorsi l’Authority con l’ordinanza 34 ha dato il via libera ai lavori, iniziati il 7 aprile con la fine prevista per il 9 maggio, ordinando le modifiche viabilistiche e di occupazione degli spazi di parcheggio che tanti disagi stanno provocando anche alle attività commerciali: "Il direttore dei lavori ha ordinato la ripresa per completare i tratti interessati da un intervento strutturale profondo. È necessario garantire una durabilità prolungata dei sottofondi e degli asfalti nonostante l’enorme mole di traffico pesante in entrata e uscita dal porto".