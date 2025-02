Asfalti in città, avanti con i lavori: riscontrati problemi su alcune strade

L’amministrazione comunale ha avviato già dallo scorso anno un importante investimento di messa in sicurezza e manutenzione di alcune strade. L’intervento di quest’anno, per un importo di 700mila euro è stato aggiudicato tramite gara all’impresa Trovati di Perugia.

Avviati nel mese di ottobre, i lavori hanno interessato alcune frazioni, tra cui Precicchie, Nebbiano, Castelletta e Campodiegoli, e sono proseguiti in alcune strade della città, tra cui le vie Campo sportivo, Martiri di Marzabotto, Dante e Santa Croce. I lavori sono in corso e restano da completare alcuni tratti.

"Nel corso delle attività di asfaltatura sono emerse alcune criticità sulla qualità della posa del conglomerato bituminoso – informa il sindaco -. Alcuni difetti sono stati riscontrati nella stesa dell’asfalto, a causa della temperatura inadeguata del materiale al momento della posa. L’impresa provvederà a sanare le irregolarità entro la data di termine dei lavori, fissata per fine marzo. Restano da completare gli interventi in via Di Vittorio, viale Moccia, viale XIII Luglio, oltre ad altri tratti che potranno essere realizzati dopo che Vivaservizi avrà completato alcuni interventi che interesseranno le condotte sottostanti le strade comunali. Le strade che necessitano di manutenzione e di interventi sia in città che nelle frazioni sono moltissime, dopo anni di incuria. Nonostante i costi elevati dei lavori di asfaltatura in un territorio comunale che è il più esteso della regione, già dallo scorso anno abbiamo iniziato la sistemazione dei tratti di strada che necessitano degli interventi più urgenti. Dall’inizio del mandato abbiamo impegnato un milione e 700mila euro per lavori di manutenzione del manto stradale, una somma altissima che richiede sacrifici nel distribuire le risorse del bilancio".