Asfalti in via Puccini, il traffico va in tilt anche a causa dello stop di ponte San Carlo Ieri a sorpresa, a causa dell'asfaltatura di via Puccini, mezza città è stata bloccata. Automobilisti deviati su via Gramsci e viale della Vittoria, serpentone di auto all'ora di punta. Chiusura del ponte San Carlo obbliga a deviare i percorsi.