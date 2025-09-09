Asfalti, partono i lavori in via dei Cappuccini

Dopo aver terminato la sistemazione del manto stradale in via Lago D’Orta a Borgo Ribeca, l’Amministrazione Comunale ha comunicato l’inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale in via dei Cappuccini, a Scapezzano, da tempo ammalorato. Questo intervento avrà ovviamente ripercussioni sulla viabilità in quel tratto stradale. Pertanto fino a sabato 13 settembre 2025 (e comunque fino all’ultimazione dei lavori), su Via dei Cappuccini, dall’incrocio con Via Berardinelli al civico 11, sarà istituito il divieto di sosta permanente su entrambi i lati (con rimozione coatta dei veicoli in difetto). Sempre nello stesso tratto stradale, per l’intera durata dell’intervento, verrà istituito il divieto di transito per tutti i mezzi, fatta eccezione per quelli dei residenti, per quelli della raccolta differenziata, mezzi di soccorso, nonché per i mezzi d’opera e di cantiere. Nel tratto interessato sono già stati installati i segnali di divieto di sosta e di divieto di transito. Una zona in fase di riqualificazione, dove sorge il nuovo stabilimento di Prada. Procedono i lavori anche all’incrocio della Penna dove l’ultimo tratto di viale IV novembre è ancora interessato da un restringimento della carreggiata. Divieti in alcuni tratti della carreggiata oggi anche in via Marchetti, via Mastai Ferretti e via Arsilli.