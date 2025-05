"Asfalto groviera, situazione insostenibile"

Situazione insostenibile per l’asfalto colabrodo in via Ponte Murato, nei pressi della Provinciale di Castelferretti. Ora i residenti sbottano: "Costretti a convivere con una strada groviera, qualcuno deve intervenire". A farsi portavoce delle sei famiglie che vivono nei paraggi è la signora Patrizia Mosca, denunciando la situazione al Carlino. Punto su punto parte dalla segnalazione di un tratto di strada, che insiste a pochi passi dalla "Statale 76 e dall’uscita del casello di Ancona Nord" e che, per lei, "si presenta in condizioni pietose". Insiste, Patrizia. E chiarisce subito: "Viviamo un forte disagio, che si protrae ormai da qualche tempo". Perché non si tratta più di semplici buche, figlie dell’usura e del deterioramento del manto stradale.

"Quanto di veri e propri crateri: come se fossimo sulla luna", aggiunge dando misura di quanto accade all’estremità della frazione falconarese (o alle porte, se si proviene da Chiaravalle). Ad accentuare i problemi, ricorda Patrizia Mosca, "una strada transitata costantemente da mezzi pesanti e tir, considerata la presenza delle infrastrutture che sorgono in questa zona, come l’aeroporto o l’autostrada A14, per arrivare all’area industriale della periferia falconarese – sottolinea la residente –. Faccio anche presente che abbiamo continue vibrazioni all’interno delle nostre abitazioni, tanto delle pareti quanto dei pilastri. E noi non ne possiamo più. Che almeno eseguano un intervento straordinario di manutenzione della strada. Io credo che ci voglia rispetto nei confronti di chi abita qui". Patrizia è tenace e battagliera. Determinata nell’andare avanti per far valere "i miei e i nostri diritti".

In tale direzione fa sapere di avere "più volte contattato la Provincia di Ancona, tra telefonate e mail, ma per quanto disponibili ci hanno risposto che non ci sarebbero le risorse necessarie per effettuare i lavori. E noi come possiamo fare, nel frattempo, a vivere con queste difficoltà?", domanda Patrizia Mosca. Oltretutto in una strada che, si diceva, funge da snodo cruciale per connettere Falconara (e Castelferretti) alla grande viabilità, ma in generale particolarmente percorsa da chi lavora e chi viaggia. "Non chiediamo molto – conclude Patrizia, lasciando aperta un po’ di speranza –, ma quanto meno di fare una manutenzione straordinaria della strada per permetterci di andare avanti con serenità. Perché ribadisco: così, tra buche e vibrazioni, la situazione è diventata, per le nostre sei famiglie, davvero inaccettabile".

Giacomo Giampieri