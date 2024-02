"Asili e scuolabus, raffica di aumenti"

"Servizi scolastici, la ‘commercialista’ Orologio aumenta le rette per salvare la faccia alle Giunte Brandoni e Signorini". Nuova accusa del capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Marco Baldassini, dopo gli aumenti delle tariffe paventati in Commissione. Nel mirino l’assessore Ilenia Orologio, che a sua volta aveva accusato Baldassini di "incapacità amministrativa" e di "fare disinformazione". Il consigliere di minoranza sottolinea che la proposta non è ancora approdata in Consiglio (dove sarà votata) e dettaglia sui numeri. "La retta minima per i nidi comunali (per l’uscita alle 16) sarà di 270 euro mensili anche con Isee pari a zero, a fronte dei 35 euro precedenti, e sarà di 640 euro con un Isee superiore a 50mila euro. L’utente ha la possibilità di chiedere il bonus Inps, per un valore tra 136 a 272 euro a seconda del proprio Isee". Ma l’assessore "omette di dire che il bonus è in vigore dal 2016. Come mai le precedenti Giunte non hanno rivisto le tariffe, tenendole invariate dal 2015? Nel 2016 non c’erano i mutui del centrosinistra che gravavano a bilancio?", insiste.

Sul trasporto scolastico: "Non esisterà più la gratuità e si dovrà pagare una tariffa minima di 38 euro per Isee pari a zero e la tariffa massima di 190 euro per i viaggi andata e ritorno a partire da Isee superiori a 12mila euro. Non sarà più gratuita la navetta per le ex scuole Cesare, Peter Pan e Leopardi". Per Baldassini l’amministrazione è vicina ai cittadini solo a parole: "Se le tariffe fossero state adeguate nel tempo, la maggiore copertura necessaria sarebbe stata dilazionata, piuttosto che dare la ‘mazzata’ alle famiglie una volta vinte le amministrative dell’anno scorso e dare la colpa ai debiti contratti dal centrosinistra oltre 15 anni fa". Ricorda, quindi, che "le Giunte Brandoni e Signorini, dal 2008 ad oggi, hanno contratto mutui a tasso variabile per oltre 10 milioni con rate in scadenza nel 2052".