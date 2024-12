Asili nido e costi: il caso si allarga

Dopo Falconara – in cui è infuriata la protesta delle famiglie per i costi lievitati dei nidi d’infanzia –, tocca alla vicina Montemarciano. Ma stavolta sono i sindacati ad essere sul piede di guerra. Patrizia Massaccesi (Cgil), Alessandro Mancinelli (Cisl) e Claudio Guazzarotti (Uil) denunciano che "nonostante diverse richieste di incontro sul bilancio di previsione 2025 inviate al Comune di Montemarciano, non vi è stato alcun cenno di riscontro da parte dell’Ente. A fronte di questa mancata attenzione al confronto, poniamo in evidenza l’aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, specie quelli relativi all’asilo nido, alla refezione scolastica e alla casa di riposo, di cui abbiamo avuto notizia dalla stampa e su cui avremmo voluto confrontarci per valutare le soluzioni più idonee, per garantire la massima equità sociale come in genere avviene con gli altri Comuni dell’Ambito".

Il richiamo alla nuova amministrazione guidata da Maurizio Grilli (in foto): "Riprenda e consolidi la pratica del confronto con le parti sociali, che in tale territorio ha sempre costituito un elemento di coesione della comunità".