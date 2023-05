"Asili nido e cultura per attrarre i giovani"

Sfida a due nella capitale del vino Lacrima. Enrico Ciarimboli, sindaco uscente tenta il bis con la sua lista civica ‘Morro d’Alba bene Comune’. A tentare lo sgambetto è Gaspare Damico, lista "Morro d’Alba insieme", sostenuto dalla minoranza uscente.

Enrico Ciarimboli, qual è il problema più grande a Morro d’Alba e come intende affrontarlo da sindaco?

"Le molteplici criticità ereditate cinque anni fa sono state superate nel corso del mandato e ad oggi non si riscontra un problema prioritario percepito da tutti. Sta montando, invece, la problematica della continuità assistenziale e, in prospettiva, della medicina di base. Non è una competenza specifica dei Comuni, ma ci attiveremo per favorire e promuovere il potenziamento dei servizi sociosanitari, partendo dalle eccellenze del territorio, come la locale Residenza protetta per anziani".

Le tre priorità?

"La manutenzione straordinaria della viabilità urbana e rurale, messa sotto pressione dai frequenti fenomeni atmosferici atipici, attraverso l’attuazione del piano strade, già in fase di progettazione avanzata. Procedere rapidamente con la costituzione del gruppo di protezione civile, completando il percorso già avviato. Terzo il potenziamento dei servizi a supporto dei lavori di cura delle famiglie quali l’asilo nido e l’ampliamento della Casa di Riposo, con attivazione di servizi diurni".

Cosa è possibile fare per far crescere ancora il turismo?

"L’ingresso nel club dei Borghi più Belli d’Italia e la ricca offerta culturale hanno dato una spinta incredibile alla vocazione turistica del Borgo. Ora occorre lavorare al potenziamento dei servizi di accoglienza, che rappresentano un’importante opportunità di sviluppo economico, e allo sviluppo di reti territoriali sovraccomunali per la promozione del territorio attraverso l’enoturismo, il cineturismo, il turismo itinerante e tutte le possibili forme di turismo esperienziale".

La popolazione invecchia, nascono sempre meno giovani e molti cercano un futuro lontano dalla loro terra natia. Cosa può fare il Comune per invertire il trend?

"Il Comune ha il compito di migliorare la qualità della vita delle famiglie e dei singoli cittadini attraverso la realizzazione di servizi efficaci ed efficienti. Avere un asilo nido a costi contenuti, una scuola dell’infanzia di eccellenza e servizi socio assistenziali di qualità per la popolazione anziana è fondamentale per supportare la permanenza delle persone sul territorio. Anche la ricca offerta culturale è importante. Cose che abbiamo fatto in questi cinque anni e che continueremmo a fare".

Ci sono abbastanza spazi per i giovani e le associazioni in paese? Se no, cosa fare?

"Più che l’esigenza di nuovi spazi fisici d’incontro è necessario riqualificare e rianimare quelli esistenti, recuperando anche contesti, come il teatro parrocchiale, da troppo tempo inutilizzati. Questo lavoro va fatto coinvolgendo le associazioni e i giovani, ben rappresentati nella nostra lista, nella coprogettazione".

Sara Ferreri