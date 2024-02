Asili nido e trasporti: "Le tariffe sono lievitate"

Dopo due convocazioni della commissione consiliare scuola, dove si sono discusse le nuove tariffe proposte dall’amministrazione Signorini e i nuovi regolamenti per i nidi d’infanzia e il trasporto scolastico, scatta la protesta del consigliere comunale di opposizione, Marco Baldassini, ex candidato sindaco per la colazione ’Riformisti per Falconara’, rappresentati dall’ex dirigente scolastica Maria Ambrogini, e due liste civiche, ’Vola’ e ’Ancora Falconara Marittima’, che ha partecipato ai lavori della commissione consiliare. "Sulla retta degli asili nido lievitata a 270 euro a fronte dei 35 euro dell’anno scorso, l’assessore Orologio ha detto che esiste un bonus Inps destinato alle famiglie che rimborsa la cifra massima di 272 euro per un Isee fino a 25mila euro. L’assessore, prima di avanzare questa proposta, ha preso visione di quante famiglie rientrano in questa fascia Isee e se sono in grado di pagare la tariffa anche se verrà rimborsata dall’Inps? Le tariffe dei nidi ad oggi hanno diversi scaglioni Isee inferiori a 25mila euro e l’amministrazione intende unificarli tutti, quindi chi ha un reddito annuo di 5.385 euro pagherà 270 euro mensili, per la giornata intera, a fronte dei 35 euro precedenti". Poi il trasporto scolastico: "Passerà da 94 euro a 120 euro per il viaggio singolo e da 154 euro a 190 per viaggi andata e ritorno (con Isee superiore a 10mila e 632 euro) oltre a diventare a pagamento (70 per cento della tariffa dovuta in base allo scaglione) la navetta dalle ex scuole Giulio Cesare, Leopardi e Peter Pan. Il costo annuale per il trasporto scolastico è di circa 170mila euro". Secondo Baldassini si dovrebbe mettere in campo una sensibilizzazione per incentivare le famiglie ad usufruire del servizio scuolabus e proporre un abbonamento agevolato collegato alla circolare interna.