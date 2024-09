"Asili nido, il caso non esiste: solo polemica politica"

"Inizialmente pensavo di essere stata poco chiara, ma comincio a credere che non si voglia capire per motivi di carattere politico. E questo di certo non è positivo per le famiglie falconaresi". Lo scontro, adesso, è totale tra l’assessore alla Scuola Elisa Penna e le rappresentanti di Riformisti e Italia Viva, Maria Ambrogini e Francesca Rosati. L’oggetto del contendere è lo stesso da giorni: il nuovo regolamento degli asili nido che, secondo parte dell’opposizione, favorirebbe l’accesso delle famiglie non residenti a scapito di quelle falconaresi.

Per questo, dopo le nuove critiche in seguito a una prima lettera aperta indirizzata al sindaco Stefania Signorini e all’assessore, è servita un’ulteriore spiegazione dell’esponente di Giunta: "Anzitutto le graduatorie dei non residenti non sono ancora state attinte e i tre casi, su 126 totali, nominati dalla professoressa Ambrogini non sono esclusivamente nuovi iscritti ma, semplicemente, sono gli unici falconaresi che si sono avvalsi nel tempo di un cambio di residenza", spiega in prima battuta il neoassessore.

"Di questi tre casi, una parte sono coloro che, già iscritti lo scorso anno, hanno trasferito la loro residenza da Falconara e potranno proseguire il percorso scolastico per continuità. Un’altra parte invece è composta da falconaresi che, entrati a pieno titolo nelle graduatorie 2024/2025 da residenti, hanno fatto richiesta di cambio di residenza prima dell’inizio dell’anno scolastico – illustra –. Quindi spero sia chiaro che si tratti di situazioni differenti, ma nel dettaglio delle quali non entrerò per rispetto della privacy dei soggetti coinvolti".

Per Penna, al contrario, è chiaro, "al netto delle evidenti speculazioni politiche, che non vi è alcun interesse nel favorire famiglie che provengono da altri comuni, ma vi è solo l’interesse di fornire il miglior servizio possibile, rimanendo comunque aperti a proposte per valutare se e come possano essere uno spunto per l’eventuale perfezionamento dell’attuale regolamento".

La disponibilità di fondo per migliorarlo, quindi, c’è. C’è anche un messaggio finale, però. Ed è per l’ex preside della Ferraris: "Mi venga concessa una provocazione alla professoressa Ambrogini, che ha dedicato la propria vita professionale al mondo della scuola: il percorso educativo del nido riveste esclusivamente un ruolo di supporto sociale alle famiglie, oppure è anche finalizzato a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino? Nell’ambito di tale compito credo che la continuità rivesta un compito difficile da ignorare, che non può concludersi con l’anno scolastico, ma che si auspica coinvolga l’intero percorso".

Giacomo Giampieri