Asili nido, nuovo regolamento: "Mai favorito i non residenti"

"Il nuovo regolamento non favorisce affatto l’accesso agli asili nido delle famiglie non residenti. Da quando è stato adottato, gli uffici non hanno mai attinto dalla graduatoria dei non residenti. Inoltre sono 17, non 19, le famiglie residenti in graduatoria in attesa di accedere al servizio e, su 126 posti, solo tre iscritti hanno cambiato residenza dopo la data di iscrizione: in questi casi è stata applicata la clausola di continuità didattica o il principio di validità dell’iscrizione, dato che il bando era già chiuso e le graduatorie già stilate. Le famiglie, dopo il cambio di residenza, si sono fatte carico della tariffa prevista per i non residenti, una tariffa piena che non tiene conto delle agevolazioni dell’Isee". L’assessore alla Scuola Elisa Penna (foto) risponde con i numeri ai rappresentanti di Italia Viva e Riformisti dopo la lettera di denuncia delle difficoltà dei falconaresi nell’accedere agli asili nido. "Il loro consigliere comunale di riferimento (Marco Baldassini, ndr) ha partecipato a ben tre Commissioni sul nuovo regolamento, senza sollevare obiezioni in merito alla residenza. Né i sindacati, né gli altri consiglieri hanno evidenziato criticità. Probabilmente le informazioni ricevute da Italia Viva e Riformisti, forse proprio dal loro rappresentate in Consiglio, erano confuse e mal esposte e hanno portato a considerazioni non corrette e dati sbagliati, seppure è apprezzabile la maggiore educazione e rispetto istituzionale del nuovo corso dell’opposizione falconarese", dice Penna sui toni pacati e costruttivi utilizzati da Francesca Rosati e Maria Ambrogini.

"L’intenzione dell’amministrazione è di offrire un servizio che agevoli i propri cittadini e per questo, come già anticipato ad una famiglia che ha portato alla mia attenzione possibili migliorie, verrà tenuta in considerazione la possibilità di un punteggio premiale per chi risiede a Falconara da più tempo – prosegue –. Sarà in ogni caso mantenuta attenzione al tema della continuità, che sono certa sia ritenuto di rilievo anche dalla professoressa Ambrogini e dalla dottoressa Rosati: entrambe, nel loro percorso professionale, avranno sicuramente potuto rilevarne l’importanza, così come me". In chiusura Penna ricorda gli interventi sulle strutture scolastiche e l’intenzione di ampliare la capacità dei nidi (ad esempio la nuova Peter Pan, riconvertita, accoglierà sei bimbi in più).

gi. gia.