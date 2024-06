Asili nido pieni a Osimo. Ok alla costruzione di una nuova struttura

Servono posti per i piccoli osimani negli asili nido pieni e con liste di attesa piuttosto lunghe. L’altro ieri la Giunta ha ratificato un contributo dal Ministero per costruire un nuovo asilo nido ad Osimo per un importo di un milione e 400mila euro. L’amministrazione comunale uscente aveva già messo in agenda l’impegno di ampliare l’offerta nella fascia d’età 0-3 anni ed aumentare le disponibilità di posti disponibili appunto negli strutture esistenti, tanto che procedono spediti i lavori di ampliamento dell’asilo nido Collefiorito.