Asilo Aquilone, nuovi spazi all’aperto

"Gli spazi esterni non sono solo luoghi di gioco, ma contesti in cui i bambini fanno le prime esperienze di autonomia e relazione. Restituire al nido Aquilone un’area esterna sempre più sicura e curata significa riconoscere il valore di queste esperienze, e investire nella qualità della crescita dei più piccoli, sostenendo al tempo stesso il lavoro prezioso degli educatori e la serenità delle famiglie". Sono le parole pronunciate dall’assessore alle Politiche educative e scolastiche di Falconara Elisa Penna, nell’annunciare che il Comune ha proceduto a potenziare gli spazi all’aperto dell’asilo nido Aquilone di Castelferretti e, contestualmente, ha messo in sicurezza i percorsi d’accesso.

Secondo quanto emerge dalla nota trasmessa ieri dal Castello, infatti, sono già stati "completati un nuovo tappeto in erba sintetica per permettere ai bambini di giocare in un luogo sicuro, e sostituita la pavimentazione esterna, per migliorarne l’accessibilità". E, si legge ancora, guardando agli interventi da effettuare: "Presto arriveranno nuovi giochi per sfruttare al meglio l’intero giardino, e garantire ai piccoli uno spazio stimolante e adeguato alle loro esigenze: il materiale sarà scelto sulla base di un confronto con il personale educativo e la coordinatrice pedagogica".

Il progetto, per un importo complessivo di circa 16mila euro, è stato finanziato grazie ai fondi ministeriali dedicati alle scuole da zero a sei anni, ed ha permesso di sostituire il tappeto anti-trauma dello spazio pergolato, e di sistemare il camminamento esterno, sostituendo la pavimentazione nei tratti che risultavano sconnessi. Gli altri fondi disponibili, finalizzati alla promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a sei anni di età, sono impiegati per garantire agevolazioni sulle rette per le famiglie in difficoltà. I lavori di messa in sicurezza del nido permetteranno a bambini ed educatori di utilizzare al meglio l’area esterna, in attesa di un adeguamento complessivo dell’edificio che ospita anche la scuola dell’infanzia.

L’asilo nido Aquilone di Castelferretti rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità e le famiglie della popolosa frazione falconarese e, attualmente, può accogliere fino a un massimo di 40 bambini. Ora, grazie agli interventi di riqualificazione delle aree esterne, la struttura si prepara al meglio a riaccogliere i più piccoli dopo l’estate.

Giacomo Giampieri