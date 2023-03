Asilo nido, famiglie sul piede di guerra

L’asilo nido comunale "Il girotondo" sarà demolito per far spazio al nuovo, più moderno ma pare non ci sarà posto da nessuna parte a Castelfidardo per quei piccoli nel periodo transitorio di costruzione della nuova struttura di via XXV Aprile. Il problema è stato lamentato in primis dalle famiglie che usufruiscono del servizio ma anche dalle operatrici che paventano una possibile cessazione del rapporto di lavoro. "Il sindaco ha dichiarato di aver verificato diversi locali (la scuola materna Sant’Agostino, la scuola Montessori nel plesso Fornaci e la parrocchia delle Crocette), tutti rivelatisi non adeguabili, e che l’intento è garantire i 28 posti del nido comunale nei nidi privati del territori, dai quali riceverà risposta nell’arco di qualche settimana, pare agli stessi costi del nido comunale – afferma il gruppo consiliare Pd-Bic -. Tuttavia, avendo l’amministrazione bloccato l’inserimento delle liste di attesa per l’anno scolastico 2023-24, in realtà potrebbero essere ricollocati solo i 12 bambini già inseriti, ferma restando la sospensione dell’attività dell’asilo durante il periodo di indisponibilità della struttura. Con questa scelta mostra di non tenere nella dovuta considerazione le esigenze di tante famiglie che si troveranno dall’oggi al domani prive di un servizio indispensabile. Abbiamo presentato una mozione volta ad impegnare l’amministrazione ad individuare tempestivamente i locali dove poter assicurare la continuità del servizio, previo adeguamento dei medesimi ed intervenendo sul contratto in essere con la cooperativa Polo 9 per mantenere le professionalità". La notizia che rimette in moto l’edilizia scolastica oggi riguarda anche l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del secondo lotto della nuova scuola media destinata a ospitare gli studenti dell’istituto comprensivo Mazzini.

"Grazie alle progressive integrazioni effettuate per adeguare il quadro economico al prezzario regionale in linea con il rincaro delle materie prime, siamo nell’imminenza della firma del contratto – comunica il primo cittadino Roberto Ascani attraverso il bimestrale comunale -. Alla procedura di gara hanno partecipato quattro operatori economici che hanno presentato le proprie offerte. La più vantaggiosa si è rivelata quella formulata dalla Unifor srl di Osimo, che ha applicato un ribasso d’asta di poco inferiore all’11 per cento corrispondente a 549mila euro. Il nostro progetto si era classificato al secondo posto in Regione, intercettando fondi Miur per tre milioni e 200mila euro".

Silvia Santini