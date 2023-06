Asilo Ulisse, stop ai mezzi pesanti

Sopralluogo ieri mattina dell’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli nella scuola d’infanzia Ulisse dove venerdì scorso una betoniera sì era schiantata frontalmente contro un edificio in via Passo Varano sfiorando la materna nel cui cortile i bambini stavano giocando. L’assessore Andreoli ha incontrato gli insegnanti della scuola d’infanzia, ascoltandone le istanze e garantendo massima attenzione da parte del Comune. Attenzione che si è subito concretizzata nella sensibilità dimostrata dall’azienda (che sta effettuando i lavori nella palazzina) che da oggi fino al termine dell’anno scolastico, fissato tra qualche giorno per le materne, ha sospeso il transito dei mezzi pesanti verso l’immobile dove comunque proseguiranno le opere interne. "Una scelta che garantisce per il momento maggiore tranquillità per insegnanti e piccoli che potranno così usufruire in queste belle giornate estive dello spazio verde attorno alla scuola fino alla fine dell’anno scolastico – ha affermato l’assessore – In questi giorni sto incontrando insegnanti e dirigenti delle scuole cittadine di nostra competenza, raccogliendo segnalazioni e commenti. Lavoreremo per migliorare gli spazi ma anche i servizi delle scuole di Ancona, in sinergia con tutti i soggetti coinvolti".