Asma day, valutazioni allergologiche e spirometrie ai bambini dai 6 anni in su

In occasione dell’Asma Day in programma la prossima settimana, la pediatria di Fabriano, in accordo con la Direzione Medica ospedaliera, offre la possibilità di effettuare valutazioni allergologiche e spirometrie ai bambini dai 6 anni in su previo appuntamento martedì e mercoledì dalle 9 alle 14. La Giornata Mondiale dedicata alle patologie asmatiche è un’occasione per accendere i riflettori su questa patologia. Gli appuntamenti, gratuiti, possono essere prenotati direttamente chiamando in Pediatria allo 0732707638.