Asp 9, entro giugno domande via web

Verso una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi Asp9. "Entro giugno – spiegano dall’Asp 9 – saranno digitalizzate tutte le procedure per evitare ai cittadini di recarsi agli sportelli – le domande per l’ente, in particolare quella di accesso ai contributi. L’attivazione di questo progetto permette di raggiungere rapidamente tre importanti risultati: semplificare i rapporti tra i cittadini e l’Asp, ridurre i tempi di attesa e snellire l’attività degli uffici.

Entro fine giugno, pertanto, nel sito dell’Asp9 sarà disponibile il link allo "sportello telematico polifunzionale" a cui accedere previa autenticazione con Spid, Cie o Cns".

"Il passaggio al digitale – ha commentato la presidente dell’Asp 9, Gianfranca Schiavoni (nella foto) – è un’esigenza urgente e obbligatoria per l’azienda, altrettanto importante è mantenere le procedure cartacee per chi ha bisogno di assistenza nella compilazione, perché l’azienda è attenta alle esigenze di tutti gli utenti".