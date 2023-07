Asp in perdita: "Sospendere gli accessi"

Conti in rosso per l’Asp Vittorio Emanuele II, l’amministrazione invita il Cda a "sospendere immediatamente" gli accessi nella struttura per anziani autosufficienti di San Biagio, via Saffi in "netta perdita". La giunta Ghergo evidenzia come "l’andamento economico-finanziario dell’Asp rileva una situazione critica" con un rosso di oltre un milione di euro. "Il rendiconto 2022, dai dati presentati da parte del Cda – spiegano gli uffici comunali – evidenzia un risultato di amministrazione negativo, pari a 156.168 euro che comporterà l’approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Un totale residui passivi pari a 574.377 euro, collegati a debiti pregressi, nei confronti della cooperativa che svolge il servizio di assistenza all’interno delle strutture dell’Asp".

E ancora "un importo di immobilizzazioni immateriali, pari ad 491.076 euro, collegati a lavori di manutenzione straordinaria effettuati dall’Asp su immobili dell’Ente e uno storno dei crediti pari ad 280.348 euro collegati alla mancata sussistenza di titolo di credito nei confronti del Comune di Fabriano". Dunque un conto economico che al 30 aprile scorso evidenziava, già nei primi 4 mesi dell’anno, "una netta perdita della struttura di via Saffi che necessita di un intervento tempestivo". Di qui l’intervento dell’amministrazione con degli indirizzi nei confronti del Cda dell’Asp "al fine di intervenire sulla situazione critica". Per la struttura di San Biagio, via Saffi che oggi ospita una quindicina di anziani (ma la capienza sfiora i 50) si valuta "un progetto alternativo" per gli ospiti oggi presenti "anche presso altre strutture del territorio, in collaborazione con l’Ambito Sociale territorialmente competente". L’invito al Cda è anche a "porre in essere atti, volti a potenziare la struttura organizzativa e direzionale dell’Asp, che portino ad una integrazionemodifica dell’assetto amministrativo, al fine di coinvolgere ed inserire, nuove professionalità e competenze tecniche, per far fronte alla grave situazione economico-finanziaria dell’Asp". A chiedere di fare chiarezza dall’opposizione sono Roberto Sorci e Renzo Stroppa che hanno presentato un’interpellanza ad hoc: "Si intende davvero chiudere la struttura di via Saffi della Casa di Riposo e coprire le eventuali perdite fino a settembre? Questo vuol dire che gli anziani ospiti dovranno migrare verso le strutture per autosufficienti di Genga, Sassoferrato o Serra San Quirico, oppure verso nuove opportunità con la conseguente chiusura del servizio offerto dalla Casa di Riposo per autosufficienti di Fabriano". E ancora: "Cosa si intende fare della struttura di via Saffi?".

Sara Ferreri