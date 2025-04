Asp in prima fila: tirocini e laboratori

La Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo è stata un’occasione per riflettere su un tema che non può essere relegato a un solo giorno all’anno. Per l’Ambito Territoriale Sociale 10, che coordina i servizi sociali nei Comuni di Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico, l’impegno verso le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie è quotidiano, concreto, condiviso.

Nel 2024 sono proseguite le attività del progetto regionale "In & Aut", cui l’Ambito 10 partecipa insieme ad altri soggetti no profit: voucher per interventi sociosanitari specialistici, laboratori creativi ed esperienziali, percorsi di inclusione scolastica e lavorativa, formazione alle famiglie. I risultati parlano di un cambiamento tangibile, fatto di fiducia e piccole-grandi conquiste quotidiane.

Due tipologie di laboratori hanno coinvolto minori e adulti: per i più piccoli, creatività e percorsi artistici; per i ragazzi e le ragazze più grandi, percorsi semi-professionalizzanti legati alla cucina, e che puntano all’acquisizione di autonomie e competenze spendibili nel mondo del lavoro. Tre tirocini, avviati da giugno 2024 e ospitati in aziende private del territorio, sono stati accompagnati passo dopo passo dalla presenza costante di un educatore in rapporto uno a uno.