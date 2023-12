Aspettando il Natale, show di solidarietà per il Salesi Il 13 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona si terrà un evento benefico per raccogliere fondi per l'acquisto di attrezzature sanitarie per l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Una serata di solidarietà per sostenere le cure dei pazienti del Dipartimento materno infantile dell'Ospedale Salesi.