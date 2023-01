Aspio, la frana ha i giorni contati La Regione mette mano al portafogli

di Silvia Santini

Oltre al problema delle buche, Ancona e dintorni hanno anche quello delle frane. In particolar modo una sta creacdno notevoli problemi a chi deve raggiungere il capoluogo da sud, in particolar modo dall’Aspio e San Biagio. Lungo via d’Ancona c’è una frana profonda 30 metri e si è creata per le fortissime piogge dello scorso weekend. Il rischio di smottamento della carreggiata lungo quel tratto di via Ancona a Osimo, la strada che collega San Biagio all’Aspio, è reale. Una strada trafficatissima quella, anche dagli autobus di linea, la cui percorrenza difficile sta facendo impazzire decine di automobilisti che la transitano anche per più volte al giorno nel tragitto casa-lavoro. Lunghi gli incolonnamenti che si formano fino a tarda sera, negli orari di punta, in entrambi i sensi per decine di metri. Il punto dove si è verificata la frana è a metà percorso, vicino all’autovelox, spento da anni ormai, del Comune e da martedì scorso il traffico è regolamentato a senso unico alternato con un impianto semaforico provvisorio. La rabbia degli automobilisti è proporzionale all’incognita dell’inizio dei lavori. Pare che la bella e attesissima notizia stia per essere annunciata però. La Regione ha messo mano ai fondi, come dovuto, per procedere ai lavori di somma urgenza per l’intervento che la strada richiede. Sono state fatte le ispezioni e dopo una settimana di attesa, proprio per via del carattere di urgenza, a seguito dell’annuncio, che dovrebbe arrivare domani, i lavori partiranno a stretto giro. I costi per mettere in sicurezza la strada sarebbero di circa 450mila euro e l’intervento appare complesso, diceva nei giorni scorsi il sindaco Simone Pugnaloni. Venerdì era stato lo stesso primo cittadino a inviare alla Prefettura la richiesta di un summit urgente assieme a Regione e Anas, rispettivamente proprietaria e gestore della 361 Septempedana. "Non possiamo permetterci di restare per troppe settimane in questa situazione, quindi la riunione in Prefettura è necessaria per far comprendere l’emergenza attuale sull’asse Osimo-Ancona e la necessità di accelerare i tempi e trovare soluzioni viarie alternative compatibili e condivise", aveva detto. Si attende domani dunque, altro giorno in cui i pendolari dovranno sicuramente subire lo stesso disagio. Per raggiungere Ancona da Osimo è stato consigliato di andare in direzione Osimo Stazione e poi raggiungere il capoluogo passando per la statale 16 o la Cameranense. In tanti transitano per la Sbrozzola rimanendo bloccati però anche lì per il traffico e lo stato di quella strada "groviera". Non c’è proprio pace poi per la viabilità in quella strada. L’altra sera c’è stato anche un incidente stradale che ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico della frazione. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Multipla si è scontrata con una Lancia Y che nell’impatto è carambolata nel fossato laterale. Il conducente è rimasto ferito ma in condizioni non gravi. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale e poi una pattuglia dei carabinieri per aiutare a regolare il traffico a senso unico alternato, essendo fruibile una sola corsia, quella in direzione Osimo.