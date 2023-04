"Assaggi di Quore", laboratorio del gusto e musica dal vivo

‘Assaggi di Quore’ questo pomeriggio (ore 16.30) in via Sacripanti 26 ad Ancona. Il Quore Lab propone infatti un laboratorio del cibo che farà trascorrere dei bei momenti ai partecipanti, tra gusto, musica e divertimento.

L’appuntamento prenderà il via con una degustazione a base di specialità tipiche del periodo pasquale, e proseguirà con la musica dal vivo dei My new shoes (tributo a Paolo Nutini). E’ prevista inoltre la presenza dei Dolphins Ancona, come ospiti speciali.

Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito www.quorelab.it o telefonare al numero 351155 5262.