Assalti a supermarket e chalet. Ladro incastrato dalle telecamere

Assalto ai supermercati armato di cacciaviti e sassi. Il raid di furti è stato commesso nella notte tra ieri e lunedì, attraversando due comuni, Falconara e Ancona. Il fallimento del primo colpo ha tradito il ladro che, dopo nemmeno un’ora, è stato arrestato dai carabinieri a Collemarino per furto aggravato e tentato furto aggravato. Il suo volto infatti è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del supermercato, dove è scattato il primo allarme. Con l’immagine del sospettato i militari hanno impiegato poco tempo a scovarlo, proprio mentre aveva compiuto un furto in un altro supermercato sempre della stessa catena. In manette è finito un colombiano di 26 anni, da compiere il prossimo 14 febbraio. Il compleanno lo passerà in cella a Montacuto.

E’ stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile e della stazione di Ancona Principale. Il suo nome non è nuovo alle forze dell’ordine anche se risiede in Emilia Romagna. La giudice Franscesca Pizii ieri pomeriggio ha convalidato l’arresto con la misura cautelare del carcere. Il presunto ladro rimarrà a Montacuto. Il raid del 26enne è iniziato poco dopo l’1, al supermercato "Sì con te" del centro commerciale Le Ville, a Falconara, in via Umbria. Il 26enne, armato di cacciaviti, è entrato nel punto vendita ma non è riuscito a forzare delle cassette contenenti il denaro. Invano ha provato ad aprirle ma poi l’allarme lo ha messo in fuga e ha attivato il controllo dei militari che con diverse pattuglie sul territorio hanno iniziato a perlustrare la zona dandogli la caccia. Lui è riuscito a spostarsi e nel frattempo anche tre stabilimenti balneari, lungo la Flaminia, sono stati interessati da un tentativo di scasso poi non riuscito.

Seguendo la scia del ladro, diretto verso sud, i carabinieri sono arrivati fino alla rotatoria di Collemarino. Una pattuglia ha visto il sospettato davanti al supermercato "Sì con te". Il ladro si è visto braccato e ha abbandonato a terra alcuni contenitori che teneva in mano. Poi si è dato alla fuga a piedi. Correndo a lato della statale ha tagliato per i campi che costeggiano la Flaminia, cercando così di far perdere le proprie tracce in un appezzamento di terreno dove però è stato bloccato da altre pattuglie che nel frattempo sono confluite sul posto. Alla porta del supermercato c’erano i segni di effrazione fatti per entrare all’interno. A terra c’erano tre contenitori con tre fondi cassa, per un totale di 1.300 euro che il 26enne ha abbandonato a terra prima di fuggire.

Controllate le telecamere interne al negozio i carabinieri hanno visto che il 26enne aveva preso i contenitori, cassettine di sicurezza, in un ufficio dove è entrando infrangendo il vetro della porta con un grosso sasso.