Assalti negli appartamenti Altra maxi condanna alla banda

Arriva un’altra maxi condanna per la banda di albanesi specializzata in furti di appartamento e che tre anni fa seminò il panico in provincia consumando decine e decine di colpi. Clamoroso fu il modo in cui vennero arrestati, dopo un inseguimento da film terminato in via XXV Aprile, ad Ancona, con pattuglie di carabinieri e polizia che avevano chiuso la strada. Dopo i 20 anni complessivi presi a maggio del 2021, ieri i quattro ladri hanno preso 33 anni di carcere. Si tratta di Albert Cristiano, 43enne, Bledar Sala, 29enne e Laurance Balla, 36enne, che hanno preso 8 anni e 2 mesi ciascuno. Ibrahimi Leski, 32enne, ha preso 8 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione. L’inseguimento che portò alla loro cattura era iniziato a Polverigi, il 26 novembre del 2020. I carabinieri arrivarono alle porte della galleria Risorgimento per bloccarli. Gli imputati avevano avuto già pene inflitte in primo grado (in abbreviato) per almeno cinque furti che avevano commesso prima della rocambolesca fuga. Dopo accurate indagini la banda è stata accusata di ulteriori raid in abitazioni, fatti tra la Valmusone e l’Anconetano, finendo a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli. Contestati altri 30 furti. Uno degli albanesi abitava in via Gentiloni, non molto lontano da dove vennero bloccati dopo la fuga, la base dove i quattro erano diretti dopo aver fatto cinque furti a Polverigi, tutti nella stessa giornata, prima che venissero bloccati in via XXV Aprile. La banda, che avrebbe agito con la tecnica del foro alle finestre per entrare nelle abitazioni (fu trovata in possesso di trapani), aveva messo in allarme le famiglie di Polverigi che si erano accorte dei furti in serie tra via San Giovanni e via Sant’Antonio Martire. Dopo le prime telefonate ai carabinieri le pattuglie dei militari avevano raggiunto le vie interessate intercettando i malviventi a bordo di una Citroen C3. Ladri acrobati, capaci di arrampicarsi ovunque e sospettati anche di furti nel Maceratese.

ma. ver.