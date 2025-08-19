Assalto alla gioielleria: colpo da 200mila euro

In retromarcia sopra il giardino della chiesa, la spaccata nel cuore della notte: colpo grosso dei banditi (erano in cinque) in gioielleria.

L’assalto nella centralissima via Risorgimento, a Moie, è stato messo a segno in appena 5 minuti alle 3,40 della notte tra domenica e lunedì.

A dare l’allarme al numero unico 112 i residenti che abitano sopra e accanto alla storica la gioielleria Santarelli, destati di soprassalto. In pochi minuti i banditi, cinque vestiti di nero e a volto coperto, hanno arraffato oro e gioielli per un valore che, secondo una prima ricognizione, sfiorerebbe i 200mila euro.

Una banda di professionisti che senza alcuna esitazione, hanno lanciato un’Alfa Romeo Giulietta bianca (con targhe molto probabilmente rubate) dal lato della chiesa (che fa angolo con via Risorgimento) in retromarcia.

In cinque minuti avrebbero ripulito le vetrine, portando via tutti i gioielli e l’oro sugli espositori in vetrina ma anche all’interno.

Oltre al bottino perduto la famiglia Santarelli dovrà fare i conti con i danni ingenti (le vetrine in frantumi e non solo).

In mano ai carabinieri della compagnia di Jesi le immagini delle telecamere interne del negozio che hanno ripreso l’intero assalto e la fuga, messo a segno a pochi metri dalla caserma dei carabinieri.

Un colpo che per le modalità e per la vicinanza alle abitazioni ha lasciato attonita ieri al risveglio la popolosa frazione di Moie dove è scattato l’allarme sicurezza.

Un colpo molto simile a quello messo a segno il 21 luglio scorso alla gioielleria Bartolucci di Chiaravalle, lungo corso Matteotti.

Al vaglio eventuali collegamenti tra i due furti, entrambi messi nel cuore della notte. Sul posto ieri mattina anche il sindaco Tiziano Consoli che ha voluto portare vicinanza e solidarietà a nome dell’intera comunità.

"Contatterò il prefetto – ha annunciato Consoli - per avere un confronto affinché si possa incrementare la vigilanza e quindi la prevenzione verso episodi criminosi come quello che ha segnato il paese stanotte".

Telecamere agli accessi e alle uscite della popolosa frazione, ma anche nelle attività di via Risorgimento.

In effetti ci sono ma il fatto che i banditi fossero a volto travisato potrebbe rendere difficoltose le indagini. Ieri mattina mentre i proprietari cercavano di tamponare le vetrine rotte, tanti i curiosi scesi in strada per capire cosa fosse accaduto e per accertarsi che nessuno si fosse fatto male. Ora si attendono novità dalle indagini.

