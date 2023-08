Assalto armato alla villa di Pigini I carabinieri sulle tracce dei banditi

Si tratterebbe di una banda di stranieri quella sulle cui tracce sarebbero già i carabinieri della stazione di Osimo, alle prese con l’ultimo colpo, quello nella villa dell’imprenditore, Fausto Pigini, l’altra sera. Erano armati di pistola, non si sa se vera o finta. Al blitz, hanno preso parte in tre. Forse, ce n’era un altro, un quarto componente, fuori dall’abitazione. Sono riusciti a entrare in quella casa in via Sant’Ambrogio, a San Sabino: le finestre erano semi aperte per il caldo, l’allarme era disattivato, perché la moglie, Lorena, si trovava all’interno, semiaddormenta. Lui, invece, sarebbe rincasato di lì a poco.

Probabile che li stavano tenendo d’occhio. "Tanta la paura. Io sono rincasato dopo, quando se n’erano andati. Mia moglie era sola", ha detto ieri, poche parole, ancora sotto choc. Erano incappucciati e parlavano italiano. Sono riusciti a farsi consegnare oro dalla cassaforte e a fuggire con il bottino lasciando una scia enorme di danni.

Ladri "gentiluomini", che non hanno accennato alla colluttazione per velocizzare la procedura o incutere timore alla vittima. Intenso è il lavoro dei militari in questi giorni perché nell’ultimo periodo ci sarebbero stati altri di colpi in ville nel territorio osimano e nella riviera del Conero, tutti con i ladri in azione senza che i proprietari fossero all’interno, tranne questo. Gli appartamenti, sempre depredati di sera, più o meno alla stessa ora, erano vuoti appunto, i proprietari si trovavano fuori a prendere il fresco. Confermato dagli stessi inquirenti che si tratta di una banda di ladri professionisti che hanno studiato il colpo a tavolino prima di inscenarlo.