Assassinato con un colpo al cuore. Domani i funerali del 23enne. Esami sugli indumenti dell’indagato

Nella cattedrale di Fabriano, domani alle 15, l’ultimo saluto ad Hekuran Cumani. Il 23enne, di origine albanese, è stato ucciso all’alba di sabato scorso, nel parcheggio del dipartimento di Matematica, in via Vanvitelli, alle spalle del 100Dieci Cafè di via Pascoli, bar e locale notturno, dove si svolgeva il venerdì universitario.

E a quella festa anche Hekuran, con il fratello Samuele e altri amici fabrianesi era andato. Due macchine di ragazzi per una serata a Perugia, come già successo tante altre volte. Una serata che, però, non è stata come le altre.

Nel locale, secondo quanto ricostruito, l’incontro-scontro con un gruppo di perugini. Una discussione, un insulto, una cosa che, nei racconti di molti testimoni, sarebbe stata di poco conto, banale. E, nelle parole del padre della vittima, per i figli e i loro amici, finita lì.

Tanto che, stando sempre a questo racconto, chiuso il locale, stavano tornando alle auto senza temere di fare incontri, senza apprensioni. "Volevano andare a fare colazione".

Poi, invece, si sono trovati i perugini davanti. La lite che sembrava sedata si è riaccesa. I due gruppi sono venuti alle mani, sono spuntati dei coltelli.

A impiegarli, in base alle indagini, un 18enne di origine marocchina, e un 21enne di origine tunisina. Entrambi sono stati indagati per porto abusivo di oggetti atti a offendere e per minacce.

Il più grande dei due è accusato anche dell’omicidio di Hekuran. Il coltello che, in base a quanto gli viene contestato, avrebbe impugnato, al momento non si troverebbe. Mentre uno è stato acquisito dagli investigatori. Lo avrebbe fatto ritrovare il 18enne nell’auto sulla quale è arrivata la fidanzata in un secondo momento, e nella quale l’utensile già si trovava.

Potrebbe essere lo stesso coltello che un addetto alla sicurezza del locale, anche lui presente nel parcheggio, racconta di aver tolto dalle mani di un giovane nordafricano. Lo stesso buttafuori è accusato di lesioni per aver ferito il fratello di Hekuran, Samuele. Colpito a una gamba, avrebbe spiegato il buttafuori, nel tentativo di riportare la calma. Ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, mentre quello che è certo è che il 23enne di Fabriano è morto, raggiunto da un’unica coltellata al cuore e ai polmoni. Morto nel tentativo di andare in auto del fratello.

Mercoledì si è svolta l’autopsia ed è stato conferito anche l’incarico per gli accertamenti genetici su alcuni indumenti, tra cui i pantaloni di una tuta, acquisiti all’indagato per omicidio. Proprio questi accertamenti potrebbero rivelarsi decisivi per chiudere il cerchio. Intanto, a Fabriano, dalle 12 sarà aperta la camera ardente di Heku, nella sala mortuaria dell’ospedale cittadino.