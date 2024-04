Asse, interventi urgenti. Guard-rail malandati. Lavori per 100mila euro

L’Asse Nord-Sud è malandato, serve un intervento di recupero dei guard-rail, danneggiati e pericolosi. Serve, soprattutto, un’ulteriore voce di spesa da parte dell’amministrazione comunale che investirà nell’intervento, considerato assolutamente urgente visto lo stato delle cose, oltre 100mila euro (Iva esclusa). Fondi che andranno reperiti all’interno delle pieghe del bilancio dopo che alla fine di marzo la giunta ha presentato la manovra di variazione per 900mila euro, con l’inserimento del capitolo di spesa nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Vista l’urgenza dell’atto, l’amministrazione comunale ha deciso di andare all’affidamento diretto dell’opera a una ditta del territorio (Adriatica Strade di Agugliano). Lo stato di abbandono del guard-rail è emerso durante il lungo e frammentato intervento di pulizia dell’intera sede stradale annunciato dall’amministrazione l’estate scorsa e ancora in corso d’opera vista la complessità; intervento effettuato utilizzando personale interno al Comune. Rimuovendo la vegetazione infestante nella siepe di mezzeria tra le quattro corsie dell’Asse, in occasione dei lavori di manutenzione ordinaria, è emersa la delicata situazione del guard-rail. In alcuni punti le strutture sono rovinate o del tutto assenti e ciò rappresenta un grosso e immediato pericolo qualora dei veicoli impattassero lungo i tratti in questione. Serve in forma urgente un ripristino del guard-rail in svariati tratti dell’Asse Nord-Sud per ripristinare all’istante e al 100% la sicurezza degli automobilisti. Trattandosi di lavori complessi, con sistemi e personale qualificato, al momento assenti in seno all’ente pubblico, è stato necessario richiedere l’affidamento a una ditta esterna. Su questo aspetto sta lavorando da tempo l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, orientato a potenziare la struttura tecnica dell’area con personale e apparecchiature a disposizione in modo da limitare la necessità di rivolgersi a ditte private. In una seconda fase sarà necessario rimettere mano alle condizioni dell’asfalto dell’infrastruttura viaria al momento più importante e trafficata in ingresso alla città (in attesa che venga realizzato il cosiddetto ‘ultimo miglio’, la bretella che collegherà il porto di Ancona alla variante alla statale 16 all’altezza di Torrette). Lo stato delle carreggiate in alcuni punti è davvero al limite della decenza e va sistemato.