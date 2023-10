Asse, partono le grandi pulizie. Sfalci, cordoli, guard rail, fogne: "Un intervento mai fatto prima"

Sfalci, cordoli, guard-rail, sistema fognario: via ai lavori di sistemazione e di recupero dei vari tratti dell’Asse Nord-Sud, svincoli compresi. Ad annunciarlo ieri è stato l’assessore alle manutenzione, al verde e al decoro Daniele Berardinelli durante la discussione in II e III Commissione di una mozione presentata da Massimo Mandarano (Gruppo Mista - Italia Viva). I lavori sono partiti proprio in questi giorni: "Si tratta di un intervento dalle modalità e dall’applicazione uniche, non era mai stato fatto così negli ultimi trent’anni _ ha detto Berardinelli _. Coinvolgerà tutti gli uffici competenti, dai lavori pubblici al verde, la polizia locale, le ditte in appalto per i lavori e una per gli spurghi e le caditoie che non vengono pulite da anni. Ci sarà Anconambiente per togliere i rifiuti lungo il percorso, dai copertoni ai copricerchioni rimasti a terra dopo incidenti e guasti e che nessuno ha mai recuperato. Dovrebbe essere il biglietto da visita per chi entra in città e invece è qualcosa di indecoroso. Ci occuperemo degli sfalci ovviamente, ma andremo a fondo per bonificare tutti i percorsi e la parte del verde". Diffuse anche le informazioni su tempi e modalità d’intervento: "Dovrebbe durare 45 giorni, forse qualcosa di più e abbiamo deciso un’azione in grado di limitare al massimo i disagi _ ha aggiunto Berardinelli _. Ditte e personale comunale coinvolto lavoreranno i lunedì, martedì e giovedì, i cantieri verranno aperti dopo le 9, ossia quando l’afflusso di lavoratori e il caos legato alle scuole sono passati e la viabilità è meno intensa. Il personale sarà operativo fino a circa le 18. Saranno dei cantieri dinamici, inizieremo dal tratto iniziale alla Baraccola per circa 7-800 metri occupando una corsia e lasciando la marcia dei veicoli garantita lungo l’altra per non creare ulteriori stop. Qualche problema ci sarà sugli svincoli che andranno chiusi durante le operazioni. Apporremo la necessaria segnaletica e ci sarà personale della polizia locale a gestire le crisi del sistema viario se necessario. Subito all’inizio ci occuperemo del tratto che ogni volta si allaga alla prima pioggia. Lì sarà necessario l’intervento di una ditta specializzata negli spurghi". Per ora non si parla di asfalto, la vera emergenza dell’Asse Nord-Sud, ridotto a un colabrodo in molti punti del tracciato e dunque altamente pericoloso. Durante la discussione ieri ad accendere i toni è stato il consigliere di maggioranza Jacopo Toccaceli: "Negli ultimi 15-20 anni non avete fatto nulla voi di sinistra per sistemare l’Asse e adesso pretendete che la nuova giunta risolva tutto in pochi mesi". Secca la risposta dell’ex assessore Foresi che ha parlato di "una bugia" sciorinando gli interventi fati nel corso degli anni. Foresi invitato poi a collaborare dall’attuale assessore Berardinelli con dei consigli sul da farsi.