Asse, primo giorno di lavori e prime proteste: "Il traffico è bloccato"

Primo giorno di lavori sull’Asse Nord-Sud e prime proteste. Decine di messaggi sulla pagina Facebook del sito Ancona Informacittà da parte di altrettanti automobilisti arrabbiati. Gli effetti del caos traffico di martedì a causa della chiusura del tratto da Tavernelle a via Bocconi non sono ancora stati smaltiti. Nonostante tutte le precauzioni assunte dagli uffici per scongiurare qualsiasi problema di viabilità, anche ieri si sono registrati forti rallentamenti. Ricordiamo che per il debutto dell’operazione il Comune aveva scelto di chiudere i due svincoli in ingresso all’Asse da sud, per chi proviene dalla variante e dalla statale 16. Come era lecito attendersi la mancata possibilità di imboccare l’asse dalla variante, per chi proviene da sud, dal casello e così via ha saturato a lungo la statale 16 e la Baraccola Est. Traffico fermo a lungo nel tratto davanti all’Obi e la rotatoria d’ingresso alla zona industriale è andata sotto pressione. Sul sito ufficiale l’amministrazione ha annunciato i lavori e ammesso alcune problematiche: "È iniziata l’operazione di pulizia straordinaria lungo l’Asse in zona Baraccola _ si legge sul sito _. Chiusi lo svincolo per chi proviene dalla Statale direzione sud e quello per chi viene da Falconara, ma l’Asse è raggiungibile da percorsi alternativi indicati da appositi cartelli e percorribile. Qualche rallentamento nell’area dei lavori ristretta a una corsia". In realtà la segnaletica non può aver risolto tutte le criticità e gli ingorghi lo hanno confermato, al unto da coinvolgere gli stessi assessori. Oggi seconda giornata, si resta sempre nella zona a sud al margine della Baraccola, poi se ne riparlerà la prossima settimana, sempre martedì e giovedì, stessi orari: dopo le 9,30 e fino al medio pomeriggio, a meno di modifiche in corso d’opera. Piano piano si procederà in direzione centro, coinvolgendo nella pulitura anche gli svincoli fino ad arrivare all’intersezione di via Bocconi e tornare indietro sulla carreggiata sud.