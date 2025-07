Asse Sud, il Comune prova a tamponare

La Giunta Comunale ha approvato la richiesta di un finanziamento regionale per una serie di interventi infrastrutturali volti al miglioramento e alla messa in sicurezza della rete stradale cittadina lungo l’Asse Sud - un’area cruciale per la mobilità e la vita quotidiana dei residenti - e dunque al quartiere Prato, in Via Gallodoro e lungo Viale Don Minzoni.

In particolare il progetto prevede la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali su Via del Prato e Via Gallodoro. Queste zone sono particolarmente frequentate per la presenza di numerose attività commerciali e servizi pubblici, rendendo questi interventi urgenti e necessari.

"Stiamo finalmente mettendo mano all’Asse Sud con un focus specifico sulla sicurezza dei pedoni e sugli attraversamenti, un aspetto che, in questa portata e in queste zone così numerose, non era mai stato affrontato in modo sistematico nella nostra città", dice l’Amministrazione comunale.

"L’obiettivo è dare continuità e coerenza al nostro lavoro, intervenendo per zone e creando un vero e proprio sistema integrato. Operando in una logica di sistema, abbiamo anche inserito nuove parti ciclabili che andranno a collegare l’Asse Sud, una sezione importante della città in pianura, promuovendo così una mobilità più sostenibile e sicura per tutti".

Nella richiesta di finanziamento sono stati infatti inseriti i progetti per la realizzazione di percorsi ciclopedonali lungo Via Don Minzoni e Via Pasquinelli.

Questi interventi mirano a garantire una maggiore protezione per i pedoni e a migliorare la mobilità sostenibile, dando continuità a progetti analoghi già realizzati in vie collegate e in linea con la visione di una Jesi più vivibile e a misura d’uomo.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 430mila euro: partecipando al bando regionale, il Comune punta ad ottenere un contributo pari al 70% della spesa, rimanendo a carico del proprio bilancio la parte restante.