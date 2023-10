Asse, svincolo chiuso. Ecco una raffica di multe

Lo svincolo è chiuso per una voragine ma per passare le auto girano poco dopo, appena superato il semaforo. Sarebbe vietato ma non tutti lo comprendono e la fretta al mattino è sempre troppa. Per arginare il problema e per farlo capire a chi guida è arrivato il pugno duro dei vigili urbani. Multe a tutti quelli che svoltano a destra per andare verso Vallemiano e via della Ferrovia. In due giorni ne sono state staccate una quarantina. Da ieri e mercoledì infatti le pattuglie della polizia locale stanno facendo un posto di blocco proprio alla fine di via Bocconi, il tratto finale dell’asse nord-sud, per chi viaggia in direzione centro. Allo svincolo, che prima dell’impianto semaforico permetteva di svoltare a destra, c’è stato uno smottamento di una parte della strada e dal 14 settembre scorso il tratto è stato chiuso al traffico perché la carreggiata potrebbe cedere ulteriormente. I lavori non saranno veloci perché il Comune sta facendo un approfondimento per posizionare dei pali a supporto della strada in modo che il cedimento sia arginato definitivamente. Così in attesa che il cantiere inizi l’intervento è stata ridotta la corsia di marcia nel tratto finale e sbarrato con una rete arancione lo svincolo stesso. In sostanza chi arriva dall’asse può andare solo dritto una volta superato il semaforo perché ci sono i cartelli di direzione obbligatoria. Questo non crea problemi a chi è diretto in centro ma li crea a chi deve invece raggiungere il Vallemiano, via Marini dove ci sono le scuole e via della Ferrovia. Così quasi nessuno osserva la direzione obbligatoria dritta e superato il semaforo rallenta per girare a destra imboccando la strada che viene presa da chi invece arriva dalla galleria Risorgimento. Questo crea code al mattino, traffico e anche qualche incidente. Da mercoledì una quarantina di automobilisti hanno preso la multa perché svoltando hanno trovato la pattuglia che li ha fermati e sanzionati di 42 euro. Qualcuno ha provato a protestare, spiegando che le indicazioni non sono chiare, ma il verbale lo ha avuto lo stesso. Ieri mattina, alle 8.30, c’erano incolonnate diverse auto, tutte fermate e in attesa di multa. Anche gli scooter girano nel divieto e pure qualche furgone. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.